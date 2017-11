POL-LIP: Oerlinghausen - Brand einer Scheune

Lippe (ots) - (KF) Heute gegen 19:10 h wurde der Feuerwehr der Brand einer landwirtschaftlichen Scheune am Bokelweg in Oerlinghausen gemeldet. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stand das Gebäude bereits voll in Brand. Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. Die Scheune ist Teil eines Gehöfts und in ihr waren landwirtschaftliche Geräte abgestellt. Sowohl das Gebäude als auch die abgestellten Maschinen wurden durch den Brand größtenteils zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte durch die Feuerwehr Oerlinghausen verhindert werden. Geschätzter Sachschaden 150000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

