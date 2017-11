POL-LIP: Lage - Einbruch in ein Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) In der Stifterstraße wird zur Zeit ein Einfamilienhaus umgebaut und renoviert. Im Verlauf der letzten 10 Tage drangen Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise in das verschlossene Haus und die Garage ein und entwendeten von dort ein Navigationsgerät, eine Kreissäge, einen Rasenmäher und Teile eines Baugerüstes. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen hierzu bitte an die Polizei in Lage, Telefon 0 52 32 / 95 95 0.

