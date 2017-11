POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruchsversuch am Nachmittag

Lippe (ots) - (FH) Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in Schötmar in der Oerlinghauser Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Die im Haus anwesenden Bewohner hörten ein lautes Geräusch, als der oder die Täter eine Glasscheibe der Haustür zerschlugen und gegen die Tür traten. Die Einbrecher ließen es dann bei diesem Versuch und flüchteten unerkannt. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen hierzu bitte an die Polizei in Bad Salzuflen, Telefon 0 52 22 / 98 18 0.

