POL-LIP: Lage. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Pivitsheider Straße im Ortsteil Müssen in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Nachdem das Aufhebeln einer rückwärtigen Tür misslang, wurde kurzerhand mit roher Gewalt die Scheibe einer Glastür herausgebrochen. Entwendet wurden mehrere Werkzeuge, die Höhe des Diebesgutes konnte noch nicht beziffert werden. Der Einbruch muss sich am zurückliegenden Wochenende zwischen Samstagmittag bis Montagmittag ereignet haben. Wer verdächtige Geräusche oder Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, meldet sich bitte unter 05232 / 95950 bei der Kriminalpolizei in Lage.

