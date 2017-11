POL-LIP: Bad Salzuflen. Getränke aus Imbiss erbeutet.

Lippe (ots) - In Schötmar wurde in der Nacht zu Montag in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 10:00 Uhr durch Unbekannte die Imbissstube in der Wasserfuhr aufgesucht. Der oder die Täter brachen dabei einen rückwärtigen Abstellraum auf und entwendeten zwei Getränkekisten. Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

