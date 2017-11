POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots) - Eine Blombergerin befuhr am Montag gegen 18:00 Uhr mit ihrem Golf die Straße Am Schlagberg in Schieder-Schwalenberg. Die Kreuzung Hauptstraße wollte sie in Richtung Zufahrt zur Ostwestfalenstraße geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden vorfahrtberechtigten BMW eines Bad Meinbergers zusammen. Beide Unfallbeteiligten zogen sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Detmold ambulant behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird mit ca. 16.500 Euro beziffert. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten von den Autos wurden durch die Feuerwehr Schieder abgestreut.

