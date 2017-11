POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Schule.

Lippe (ots) - Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Sekundarschule in der Ulmenallee in Blomberg. Durch eine Notausgangstür drangen die Täter dabei in das Gebäude ein und begangen mehrere Sachbeschädigungen. Unter anderem wurden Böden und Wände mit Farbe beschmiert. Ein Materialschrank wurde gewaltsam aufgebrochen und Bastelutensilien im unteren dreistelligen Wert entwendet. Hinweise auf den oder die Täter bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter 05235 / 96930.

