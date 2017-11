POL-LIP: Schlangen. PKW überschlägt sich.

Lippe (ots) - Ein 89-jähriger Mann aus Schlangen befuhr am Montag mit seinem Opel Corsa in Schlangen den Steinweg in Richtung Fürstenallee. Gegen 15:30 Uhr kam er kurz hinter der Einmündung Brehlohweg mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Baum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der rote Corsa und wurde wieder zurück geschleudert. Auf dem Dach liegend kam der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen. Zum Unfallhergang befragt, gab der Schlänger an, dass er einen Gegenstand aus dem Fußraum aufheben wollte. Dabei habe er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Fahrer und seine 92-jährige Beifahrerin mussten mit Kopfverletzungen in die Unfallkliniken nach Paderborn bzw. Detmold verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden.

