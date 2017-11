POL-LIP: Detmold. Geparkter PKW beschädigt.

Lippe (ots) - Am Montag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde in der Feldstraße ein schwarzer Seat Leon mit Hamburger Kennzeichen beschädigt. Der Wagen war in Richtung Südholzstraße gesehen lediglich kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Durch eine Berührung an der hinteren linken Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

