Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Gevelsberg (ots)
Am 07.08.2026, gegen 16:15 Uhr, beabsichtigte ein 91-jähriger Gevelsberger, in der Theodorstraße mit seinem elektrischen Rollstuhl selbständig die Rampe eines Krankentransportfahrzeugs zu befahren. Der 91-Jährige kippte auf der Rampe um und verletzte sich dabei leicht. Sachschaden entstand keiner. SZA
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