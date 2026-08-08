POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung wurde am 03.08.2026 gegen 15:00 Uhr zu einer Firma an der Eisenwerkstraße in Schwelm gerufen. Dort angekommen, schilderte ihnen ein Zeuge, dass er das letzte Mal am Freitag (31.07.) gegen 16:00 Uhr in der Firma gewesen sei und die Tür auch verschlossen habe. Zu erkennen sind nun Hebelmarken an besagter Tür. Zudem fehlt ...

mehr