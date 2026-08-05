Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster 16-Jähriger
Wetter (ots)
Die vermisste 16-Jährige aus Wetter (Ruhr) entfernte sich am 25.07.2026 um 19:00 Uhr von ihrer elterlichen Wohnanschrift. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.
Die Vermisste hält regelmäßigen telefonischen Kontakt zu ihren Eltern. Es bestehen möglicherweise Bezüge nach Essen. Ein Foto der Vermissten befindet sich im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/212095
Wer hat die Vermisste nach dem Zeitpunkt des Verschwindens noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
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