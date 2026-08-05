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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster 16-Jähriger

Wetter (ots)

Die vermisste 16-Jährige aus Wetter (Ruhr) entfernte sich am 25.07.2026 um 19:00 Uhr von ihrer elterlichen Wohnanschrift. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die Vermisste hält regelmäßigen telefonischen Kontakt zu ihren Eltern. Es bestehen möglicherweise Bezüge nach Essen. Ein Foto der Vermissten befindet sich im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/212095

Wer hat die Vermisste nach dem Zeitpunkt des Verschwindens noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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