PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Firma - Werkzeug in einem niedrigen sechsstelligen Wert gestohlen

Schwelm (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am 03.08.2026 gegen 15:00 Uhr zu einer Firma an der Eisenwerkstraße in Schwelm gerufen. Dort angekommen, schilderte ihnen ein Zeuge, dass er das letzte Mal am Freitag (31.07.) gegen 16:00 Uhr in der Firma gewesen sei und die Tür auch verschlossen habe. Zu erkennen sind nun Hebelmarken an besagter Tür. Zudem fehlt Werkzeug in einem niedrigen sechsstelligen Wert. Andere Wertgegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 08:05

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Wohnung - Schmuck entwendet

    Wetter (ots) - Der Geschädigte, ein 64-jähriger Wetteraner, meldete sich am 03.08.2026 gegen 08:00 Uhr bei der Polizei und meldete einen Einbruch in seine Doppelhaushälfte in der Straße Eilper Höhe. Er sei das ganze Wochenende nicht zu Hause gewesen und stellte jetzt fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Weiter gab er an, dass diverser Schmuck in einem bislang unbekannten Wert entwendet worden sei. Die ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:11

    POL-EN: Sprockhövel: leichtverletzter Kradfahrer nach Vorfahrtsverstoß

    Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 12.30 Uhr, beabsichtigt ein 22-jähriger Hattinger in seinem Pkw VW aus der untergeordneten Hattinger Straße in die Bredenscheider Straße abzubiegen. Hierbei lässt er zunächst einen unbeteiligten Fahrzeugführer in die Hattinger Straße einbiegen. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersieht der 22 Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren