Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Firma - Werkzeug in einem niedrigen sechsstelligen Wert gestohlen

Schwelm (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am 03.08.2026 gegen 15:00 Uhr zu einer Firma an der Eisenwerkstraße in Schwelm gerufen. Dort angekommen, schilderte ihnen ein Zeuge, dass er das letzte Mal am Freitag (31.07.) gegen 16:00 Uhr in der Firma gewesen sei und die Tür auch verschlossen habe. Zu erkennen sind nun Hebelmarken an besagter Tür. Zudem fehlt Werkzeug in einem niedrigen sechsstelligen Wert. Andere Wertgegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

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