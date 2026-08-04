PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Wohnung - Schmuck entwendet

Wetter (ots)

Der Geschädigte, ein 64-jähriger Wetteraner, meldete sich am 03.08.2026 gegen 08:00 Uhr bei der Polizei und meldete einen Einbruch in seine Doppelhaushälfte in der Straße Eilper Höhe. Er sei das ganze Wochenende nicht zu Hause gewesen und stellte jetzt fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Weiter gab er an, dass diverser Schmuck in einem bislang unbekannten Wert entwendet worden sei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02324 9166-2200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:11

    POL-EN: Sprockhövel: leichtverletzter Kradfahrer nach Vorfahrtsverstoß

    Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 12.30 Uhr, beabsichtigt ein 22-jähriger Hattinger in seinem Pkw VW aus der untergeordneten Hattinger Straße in die Bredenscheider Straße abzubiegen. Hierbei lässt er zunächst einen unbeteiligten Fahrzeugführer in die Hattinger Straße einbiegen. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersieht der 22 Jährige ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:07

    POL-EN: Falsche Kriminalpolizisten erbeuten Geld und Schmuck

    Ennepetal (ots) - Eine 83-jährige Ennepetalerin wurde am 31.07.2026 gegen 20.30 Uhr um Schmuck, Bargeld und ihre EC-Karte betrogen. Falsche Polizeibeamte hatten ihr gegenüber in mehreren Telefonaten vorgetäuscht, ihre Wertsachen vor einer angeblich bevorstehenden Einbruchsserie sichern zu müssen. So konnten die Täter die Geschädigte derart verängstigen, dass sie schließlich bereit war, einem der Täter an ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren