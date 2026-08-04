Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Wohnung - Schmuck entwendet

Wetter (ots)

Der Geschädigte, ein 64-jähriger Wetteraner, meldete sich am 03.08.2026 gegen 08:00 Uhr bei der Polizei und meldete einen Einbruch in seine Doppelhaushälfte in der Straße Eilper Höhe. Er sei das ganze Wochenende nicht zu Hause gewesen und stellte jetzt fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Weiter gab er an, dass diverser Schmuck in einem bislang unbekannten Wert entwendet worden sei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02324 9166-2200 melden.

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