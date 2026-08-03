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POL-EN: Breckerfeld: Kontrolle des Durchfahrtsverbotes an der Prioreier Straße - Ein Motorradfahrer flieht

Breckerfeld (ots)

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Freitag, den 31.07.2026 gegen 19:30 Uhr das Verbot der Durchfahrt für alle Krafträder im Bereich der Prioreier Straße in Breckerfeld. Im Rahmen dieser Verkehrsüberwachung beabsichtigen die Beamten zwei sich annähernde Kräder zu kontrollieren. Dazu betritt einer der Beamten die Fahrbahn und macht ein händisches Anhaltesignal. Hierbei beschleunigt eines der Kräder, fährt an ihm vorbei und entfernt sich mit höherer Geschwindigkeit. Der zweite Kradfahrer, ein 30-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr, wendet seine Yamaha auf der Fahrbahn, rutscht aus und landet dabei in dem angrenzenden Graben. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnten die Polizisten feststellen, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnte die Vermutung des Alkoholkonsums mit einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt werden. Zusätzlich waren die am Krad befindlichen Kennzeichen als gestohlenen gemeldet. Somit wurde eine Blutprobe angeordnet und die Kennzeichen des Motorrads sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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