Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem

Gevelsberg (ots)

Nachdem ein 41-jähriger Mann am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg mit einem Messer verletzt wurde, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen nunmehr durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 46-Jährigen ergangen (Zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6321566 ).

Da der Aufenthaltsort des Beschuldigten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden konnte, wird nunmehr auch im Wege der Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht. Die Hagener Polizei nimmt Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und / oder Kontaktpersonen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. Wählen Sie in dringenden Fällen den Notruf 110. Sprechen Sie den Gesuchten nicht an, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er bewaffnet ist.

Ein Foto des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/211223

Der verletzte 41-Jährige befindet sich weiterhin zur Behandlung in einem Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Es wird derzeit von einer Beziehungstat ausgegangen. Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei dauern an. (arn)

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