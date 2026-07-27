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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Breckerfeld (ots)

Auf einer Streifenfahrt auf der Frankfurter Straße in Breckerfeld beobachteten die eingesetzten Beamten am 10.07.2026 gegen 16:50 Uhr, wie sich ein blauer Dacia an einer verkehrsbedingt wartenden Autoschlange vorbeibewegte, damit er auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen konnte. Hierbei fuhr er auch an dem Streifenwagen vorbei. Die Polizisten konnten beobachten, wie er mehrere hunderte Meter den Gegenverkehr kreuzte. Als dann die Ampel in Fahrtrichtung Ennepetal grün wurde, fuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer los und musste dem 65-jährigen Daciafahrer aus Breckerfeld stark ausweichen. Dabei führte er augenscheinlich eine Gefahrenbremsung durch, wich auf den Bürgersteig aus und kam ins Straucheln. Beide Verkehrsteilnehmer führten ihren Fahrtweg fort. Der Breckerfelder wurde im Anschluss von der Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,3 Promille. Deswegen wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach dem Motorradfahrer oder anderen Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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