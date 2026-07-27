Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Mehrere (Kupfer-)Vasen von Friedhof gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am 24.07.2026 erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ennepetal den Auftrag, in die Berchemallee 40 nach Gevelsberg zu fahren. Dort befindet sich der Städtische Friedhof Gevelsberg. Nach Zeugenangaben wurden vermutlich rund 60 bis 70 Vasen aus den Halterungen der Kolumbarien entwendet. Teilweise könnte es sich hierbei um Kupfervasen gehandelt haben. Der Tatzeitraum könnte sich auf den 23.07. 11:30 Uhr bis 24.07. 17:00 Uhr belaufen. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

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