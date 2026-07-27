PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Mehrere (Kupfer-)Vasen von Friedhof gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am 24.07.2026 erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ennepetal den Auftrag, in die Berchemallee 40 nach Gevelsberg zu fahren. Dort befindet sich der Städtische Friedhof Gevelsberg. Nach Zeugenangaben wurden vermutlich rund 60 bis 70 Vasen aus den Halterungen der Kolumbarien entwendet. Teilweise könnte es sich hierbei um Kupfervasen gehandelt haben. Der Tatzeitraum könnte sich auf den 23.07. 11:30 Uhr bis 24.07. 17:00 Uhr belaufen. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 08:11

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung - Geld und Schmuck entwendet

    Hattingen (ots) - Am 26.07.2026 rief der 27-jährige Geschädigte an, um einen Einbruchdiebstahl bei der Polizei zu melden. Der Tatzeiträum beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf die Nacht vom 25. auf den 26.07. (17:30 Uhr bis circa 01:30 Uhr). Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 06:50

    POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Hattingen (ots) - In Hattingen in der Sprockhöveler Straße kam es am 25.07.2026 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren