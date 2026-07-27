Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung - Geld und Schmuck entwendet

Hattingen (ots)

Am 26.07.2026 rief der 27-jährige Geschädigte an, um einen Einbruchdiebstahl bei der Polizei zu melden. Der Tatzeiträum beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf die Nacht vom 25. auf den 26.07. (17:30 Uhr bis circa 01:30 Uhr). Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck in einem niedrigen fünfstelligen Wert. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02324 9166-2200 melden.

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