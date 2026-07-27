PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: 41-jähriger Mann bei Streit verletzt. Mordkommission eingesetzt

Gevelsberg (ots)

Gegen 19.15 Uhr kam es am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg aus derzeit ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 41-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte von einem eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der 46-jährige Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 06:50

    POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Hattingen (ots) - In Hattingen in der Sprockhöveler Straße kam es am 25.07.2026 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 06:13

    POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Gevelsberg (ots) - Am 24.07.2026, gegen 06:45 Uhr, befährt ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Gevelsberg die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Kurz vor der Einmündung "An der Drehbank" wird er von einer aus einer Grundstücksausfahrt fahrenden 51-jährigen Gevelsbergerin mit einem Mini Cooper übersehen, die nach links in Richtung Ennepetal abbiegt. Dabei stürzt der Radfahrer und verletzt sich leicht. Er wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren