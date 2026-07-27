Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: 41-jähriger Mann bei Streit verletzt. Mordkommission eingesetzt

Gevelsberg (ots)

Gegen 19.15 Uhr kam es am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg aus derzeit ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 41-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte von einem eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der 46-jährige Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

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