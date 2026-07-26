Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus
Hattingen (ots)
In Hattingen in der Sprockhöveler Straße kam es am 25.07.2026 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu
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