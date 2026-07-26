POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots) - Am 24.07.2026, gegen 06:45 Uhr, befährt ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Gevelsberg die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Kurz vor der Einmündung "An der Drehbank" wird er von einer aus einer Grundstücksausfahrt fahrenden 51-jährigen Gevelsbergerin mit einem Mini Cooper übersehen, die nach links in Richtung Ennepetal abbiegt. Dabei stürzt der Radfahrer und verletzt sich leicht. Er wird ...

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