Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 24.07.2026, gegen 06:45 Uhr, befährt ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Gevelsberg die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Kurz vor der Einmündung "An der Drehbank" wird er von einer aus einer Grundstücksausfahrt fahrenden 51-jährigen Gevelsbergerin mit einem Mini Cooper übersehen, die nach links in Richtung Ennepetal abbiegt. Dabei stürzt der Radfahrer und verletzt sich leicht. Er wird nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa. 200 Euro.

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