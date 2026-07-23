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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Entgegenkommendes Auto beim Abbiegen übersehen - Zwei Personen leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 22.07.2026 befuhr ein 21-jähriger Mann aus Velbert die Kohlenstraße in Fahrtrichtung Hattingen. Gegen 6:30 Uhr beabsichtigt er, in die Straße Kesselberg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden grauen Audi, in dem ein 25-jähriger Essener saß. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und beide Insassen wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallbeteiligten wurden noch vor Ort von der Rettungswagenbesatzung entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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