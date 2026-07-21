Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Beschuldigter nach Einbruch in Keller vorläufig festgenommen

Ennepetal (ots)

Auf der Leitstelle der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises ging in den frühen Morgenstunden des 21.07.2026 ein Notruf ein: Einbruch in Keller, Täter vor Ort. Deswegen machten sich gegen 03:25 Uhr die eingesetzten Beamten auf den Weg in die Loher Straße in Ennepetal. Vor Ort gab die 69-jährige Geschädigte an, dass sie laute Geräusche hörte, die aus dem Keller kamen. Als sie nachsah, floh der Tatverdächtige aus dem Haus, ließ sein Diebesgut fallen und floh in einem roten Mazda. Dieser konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Straße "Am Waterkamp" von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt und angehalten werden. Der 35-jährige Beschuldigte aus Hagen führte diverse Werkzeuge mit sich. Außerdem wurden im Auto mehrere Kennzeichen gefunden. Der Mazda war zur Fahndung ausgeschrieben. Und zusätzlich fiel ein Drogenvortest positiv aus und der Hagener war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Deswegen wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Der Tatort wurde an die Kriminalwache übergeben und die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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