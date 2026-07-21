Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 1,6 Promille bei LKW-Fahrer festgestellt

Ennepetal (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am 20.07.2026 gegen 15:30 Uhr einen 45-jährigen LKW-Fahrer, der den Betrieb beliefern sollte in dem der 33-Jährige arbeitet. Allerdings roch der LKW-Fahrer stark nach Alkohol. Als die Kollegen in der August-Bilstein-Straße in Ennepetal ankamen, machten sie sich ein eigenes Bild von der Situation. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Mehrere Zeugen konnten bestätigen, dass sie den 45-Jährigen am Steuer des LKW gesehen haben. Deswegen wurde er zur Wache Ennepetal gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen.

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