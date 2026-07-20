Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Fahrerflucht von weißem Sprinter - mehrere parkende Autos beschädigt

Schwelm (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin befuhr am 18.07.2026 gegen 23:30 Uhr die Frankfurter Straße in Schwelm. Dabei kollidierte er nach ersten Erkenntnissen zuerst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel, bei dem sich nicht nur Streifschäden vorfinden lassen, sondern auch eine gebrochene Achse. Danach fuhr er gegen einen geparkten weißen Ford, den er über mehrere Meter mitgeschleift hat. Auch der Ford wurde dadurch stark beschädigt. Und danach fuhr er noch gegen einen grauen Ford, bei dem sich auch deutliche Kratzer auffinden lassen. Laut Zeugenangaben hat es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt. Aufgrund dessen sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Wer sachdienliche Hinweise zum Ablauf, Fahrer oder Fahrerin oder zum verwendeten PKW machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-2100.

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