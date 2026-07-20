Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfall - Fahrer stark alkoholisiert

Hattingen (ots)

Ein 46-jähriger Marsberger wurde am 18.07.2026 gegen 20:15 Uhr beobachtet, wie er auf einem Parkplatz in Hattingen (Werkstraße 32) mit seinem Auto gegen einen Stein gefahren sei. Anschließend sei er in Schlangenlinien über den Parkplatz gefahren und habe sein Auto dann abgestellt. Daraufhin verständigte der aufmerksame Zeuge die Polizei. Als die eingesetzten Kollegen den Marsberger antrafen, zeigte dieser deutliche Ausfallerscheinungen in Form von verwaschener Sprache und unsicherem Gang. Außerdem konnten sie Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, deswegen wurde eine Blutprobe angeordnet. Der 46-Jährige wurde aufgrund dessen zur Wache Hattingen verbracht. Außerdem wurde sein Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt.

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