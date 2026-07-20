PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfall - Fahrer stark alkoholisiert

Hattingen (ots)

Ein 46-jähriger Marsberger wurde am 18.07.2026 gegen 20:15 Uhr beobachtet, wie er auf einem Parkplatz in Hattingen (Werkstraße 32) mit seinem Auto gegen einen Stein gefahren sei. Anschließend sei er in Schlangenlinien über den Parkplatz gefahren und habe sein Auto dann abgestellt. Daraufhin verständigte der aufmerksame Zeuge die Polizei. Als die eingesetzten Kollegen den Marsberger antrafen, zeigte dieser deutliche Ausfallerscheinungen in Form von verwaschener Sprache und unsicherem Gang. Außerdem konnten sie Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, deswegen wurde eine Blutprobe angeordnet. Der 46-Jährige wurde aufgrund dessen zur Wache Hattingen verbracht. Außerdem wurde sein Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 07:10

    POL-EN: Herdecke: Kfz-Embleme entwendet

    Herdecke (ots) - Zwischen dem 17.07.2026, 17:00 Uhr und 18.07.2026, 11:00 Uhr, wurden in den Straßen Kermelberg und Huser Feld an mindestens 2 Fahrzeugen der Marke BMW die hinteren Kfz-Embleme entwendet. An einem weiteren Fahrzeug der Marke Skoda wurde versucht das Emblem zu entwenden. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335 91662300 melden.(STO) Rückfragen ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 06:22

    POL-EN: Wetter: alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Wetter (ots) - Am Sonntag, den 19.07.2026, gegen 00.35 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Ruhrstraße. Während die Beamten an einer Lichtzeichenanlage warteten, konnten sie einen 70-jährigen Wetteraner Radfahrer feststellen, welcher sein Rad zunächst auf dem Gehweg schob und dann auf dieses aufstieg. Nach einer kurzen, unsicheren Fahrt stürzte der 70 ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 06:10

    POL-EN: Hattingen: schwerverletzter Kradfahrer bei Probefahrt

    Hattingen (ots) - Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 17.50 Uhr, fand sich ein 56-jähriger Mauerstettener in der Friedensstraße ein, um dort ein Krad privat zu erwerben. Nach dem Kauf beabsichtigte der 56 Jährige für eine kurze Probefahrt das Grundstück des Verkäufers auf dem Krad zu verlassen. Hierbei kam es zu einem Fahrfehler seitens des 56 Jährigen, so dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren