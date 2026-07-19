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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Kfz-Embleme entwendet

Herdecke (ots)

Zwischen dem 17.07.2026, 17:00 Uhr und 18.07.2026, 11:00 Uhr, wurden in den Straßen Kermelberg und Huser Feld an mindestens 2 Fahrzeugen der Marke BMW die hinteren Kfz-Embleme entwendet. An einem weiteren Fahrzeug der Marke Skoda wurde versucht das Emblem zu entwenden. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335 91662300 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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