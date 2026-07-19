Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Kfz-Embleme entwendet
Herdecke (ots)
Zwischen dem 17.07.2026, 17:00 Uhr und 18.07.2026, 11:00 Uhr, wurden in den Straßen Kermelberg und Huser Feld an mindestens 2 Fahrzeugen der Marke BMW die hinteren Kfz-Embleme entwendet. An einem weiteren Fahrzeug der Marke Skoda wurde versucht das Emblem zu entwenden. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335 91662300 melden.(STO)
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