Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Wetter (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2026, gegen 00.35 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Ruhrstraße. Während die Beamten an einer Lichtzeichenanlage warteten, konnten sie einen 70-jährigen Wetteraner Radfahrer feststellen, welcher sein Rad zunächst auf dem Gehweg schob und dann auf dieses aufstieg. Nach einer kurzen, unsicheren Fahrt stürzte der 70 Jährige und verletzte sich dabei leicht. Die Beamten eilten zu Hilfe. Während der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht des Konsums alkoholischer Getränke gegen den 70 Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Nach der rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort wurde der 70 Jährige einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (CLA)

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