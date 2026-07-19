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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: schwerverletzter Kradfahrer bei Probefahrt

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 17.50 Uhr, fand sich ein 56-jähriger Mauerstettener in der Friedensstraße ein, um dort ein Krad privat zu erwerben. Nach dem Kauf beabsichtigte der 56 Jährige für eine kurze Probefahrt das Grundstück des Verkäufers auf dem Krad zu verlassen. Hierbei kam es zu einem Fahrfehler seitens des 56 Jährigen, so dass dieser ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. (CLA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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