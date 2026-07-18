PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: leichtverletztes Kind nach Zusammenstoß mit Pkw

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 21.27 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Gevelsberger ins seinem Pkw Volkswagen die Straße An der Maus im Bereich des dort befindlichen Parkplatzes. Auf dem Parkplatz fuhr ein 3-jähriger Gevelsberger auf seinem Kinderfahrrad und geriet hierbei vor das Fahrzeug des 26 Jährigen. Bei dem Zusammenstoß fiel der 3 Jährige zu Boden und verletzt sich dabei leicht. Er konnte nach Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. (CLA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 07:15

    POL-EN: Gevelsberg: leichtverletzter Radfahrer bei Abbiegeunfall

    Gevelsberg (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 16.00 Uhr, beabsichtigte eine 68-jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw Porsche von der Hagener Straße aus nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 34-jährigen Gevelsberger auf dessen Fahrrad auf dem Radweg, welcher die Einmündung des Parkplatzes kreuzt. Durch den ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 06:51

    POL-EN: Wetter: Vorrang beim Abbiegen missachtet - zwei leichtverletzte Personen

    Wetter (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Wetteraner in seinem Pkw Audi die Bachstraße. In einem Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei missachtete der 48 Jährige den Vorrang einer entgegenkommenden 52-jährigen Wetteranerin in ihrem Pkw Ford. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 06:19

    POL-EN: Sprockhövel: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

    Sprockhövel (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 09.55 Uhr, beabsichtigte eine 71-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw Volkswagen rückwärts aus einer Parkbox auszuparken. Hierbei übersah sie eine hinter ihrem Pkw gehende 85-jährige Sprockhövlerin, so dass sie diese touchierte. Infolgedessen stürzte die 85 Jährige und verletzt sich dabei leicht. (CLA) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren