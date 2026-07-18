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POL-EN: Gevelsberg: leichtverletztes Kind nach Zusammenstoß mit Pkw
Gevelsberg (ots)
Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 21.27 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Gevelsberger ins seinem Pkw Volkswagen die Straße An der Maus im Bereich des dort befindlichen Parkplatzes. Auf dem Parkplatz fuhr ein 3-jähriger Gevelsberger auf seinem Kinderfahrrad und geriet hierbei vor das Fahrzeug des 26 Jährigen. Bei dem Zusammenstoß fiel der 3 Jährige zu Boden und verletzt sich dabei leicht. Er konnte nach Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. (CLA)
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