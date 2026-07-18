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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: leichtverletzter Radfahrer bei Abbiegeunfall

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 16.00 Uhr, beabsichtigte eine 68-jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw Porsche von der Hagener Straße aus nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 34-jährigen Gevelsberger auf dessen Fahrrad auf dem Radweg, welcher die Einmündung des Parkplatzes kreuzt. Durch den Zusammenstoß stürzte der 34 Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. An Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden. (CLA)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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