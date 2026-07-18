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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Vorrang beim Abbiegen missachtet - zwei leichtverletzte Personen

Wetter (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Wetteraner in seinem Pkw Audi die Bachstraße. In einem Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei missachtete der 48 Jährige den Vorrang einer entgegenkommenden 52-jährigen Wetteranerin in ihrem Pkw Ford. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich sowohl der 48 Jährige als auch die 52 Jährige leicht. Die 52 Jährige wurde durch Rettungskräfte einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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