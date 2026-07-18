POL-EN: Sprockhövel: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Hattingen (ots) - Aufgrund eines Ausfalls der Ampel an der Kreuzung Nierenhofer Straße/Martin-Luther-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Hattingerin war am 16.07.2026 gegen 11:45 Uhr auf der Martin-Luther-Straße unterwegs, als sie beabsichtigte, nach links auf die Nierenhofer Straße abzubiegen. ...

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