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POL-EN: Sprockhövel: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt
Sprockhövel (ots)
Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 09.55 Uhr, beabsichtigte eine 71-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw Volkswagen rückwärts aus einer Parkbox auszuparken. Hierbei übersah sie eine hinter ihrem Pkw gehende 85-jährige Sprockhövlerin, so dass sie diese touchierte. Infolgedessen stürzte die 85 Jährige und verletzt sich dabei leicht. (CLA)
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