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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Vorfahrt missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am 16.07.2026 befuhr ein 76-jähriger Hattinger mit seinem schwarzen Mercedes die Gederner Straße in Fahrtrichtung Witten in Herdecke. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte dann eine 81-jährige Herdeckerin von der Ender Talstraße aus auf die Gederner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den 76-Jährigen, fuhr mit ihrem roten Toyota auf die Gederner Straße und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der Hattinger als auch die Herdeckerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die 81-Jährige wurde dann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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