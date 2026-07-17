Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall wegen ausgefallener Ampel - Jugendlicher leicht verletzt

Hattingen (ots)

Aufgrund eines Ausfalls der Ampel an der Kreuzung Nierenhofer Straße/Martin-Luther-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Hattingerin war am 16.07.2026 gegen 11:45 Uhr auf der Martin-Luther-Straße unterwegs, als sie beabsichtigte, nach links auf die Nierenhofer Straße abzubiegen. Aufgrund der ausgefallenen Ampel an der viel befahrenen Kreuzung und des erhöhtem Verkehrsaufkommens übersah die 68-Jährige die Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Bochum fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt, allerdings verletzte sich ein 16-jähriger Hattinger, der sich in der Straßenbahn befand, leicht. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

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