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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall wegen ausgefallener Ampel - Jugendlicher leicht verletzt

Hattingen (ots)

Aufgrund eines Ausfalls der Ampel an der Kreuzung Nierenhofer Straße/Martin-Luther-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Hattingerin war am 16.07.2026 gegen 11:45 Uhr auf der Martin-Luther-Straße unterwegs, als sie beabsichtigte, nach links auf die Nierenhofer Straße abzubiegen. Aufgrund der ausgefallenen Ampel an der viel befahrenen Kreuzung und des erhöhtem Verkehrsaufkommens übersah die 68-Jährige die Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Bochum fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt, allerdings verletzte sich ein 16-jähriger Hattinger, der sich in der Straßenbahn befand, leicht. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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