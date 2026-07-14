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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am 13.07.2026 befuhr ein 62-jähriger Herdecker mit seinem schwarzen Porsche die Dortmunder Landstraße aus Herdecke kommend. Im Kreuzungsbereich Dortmunder Landstraße/Am Ossenbrink beabsichtigte er gegen 18:30 Uhr sein Auto zu wenden, sodass er auf der Dortmunder Landstraße in Fahrtrichtung Herdecke fahren konnte. Dabei befuhr zur gleichen Zeit ein 20-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad der Marke KTM die Dortmunder Landstraße in Fahrtrichtung Herdecke. Er bremste wegen des querenden Porsches ab, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Aufgrund dessen stürzte er über den Lenker und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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