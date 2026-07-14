POL-EN: Hattingen: Fahrerin übersieht Hyundai - Eine Person leicht verletzt

Schwelm (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 09.15 Uhr stürzte ein 5-jähriges Kind aus einem geöffneten Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise fiel das Kind unmittelbar in eine darunter befindliche und geöffnete Markise, bevor es von dort weiter auf den Gehweg stürzte. Bei diesem Sturz verletzte sich der kleine Junge leicht und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes ...

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