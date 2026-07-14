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POL-EN: Hattingen: Fahrerin übersieht Hyundai - Eine Person leicht verletzt
Hattingen (ots)
Eine 43-jährige Hattingerin parkte am 13.07.2026 an der Marxstraße in Hattingen auf Höhe der Hausnummer 65 am Fahrbahnrand. Gegen 08:40 Uhr beabsichtigte sie, aus ihrer Parklücke in den fließenden Verkehr zu fahren. Dabei übersah sie den 69-jährigen Hattinger mit seinem Hyundai und fuhr seitlich gegen das Auto. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 43-Jährige leicht und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
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