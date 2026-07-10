POL-EN: Schwelm - Kind stürzte aus dem Fenster

Hattingen (ots) - Ein falscher Bankmitarbeiter meldete sich am 8. Juli, gegen 15:45 Uhr telefonisch bei einem 85-jährigen. Dieser teilte mit, dass es eine fehlerhafte Abbuchung eines Onlinehändlers auf seinem Konto geben würde. Da dies ein sehr hoher Betrag sei, müsse es verhindert werden. Die Bank benötige dazu die EC Karte und die personenbezogenen Daten zur ...

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