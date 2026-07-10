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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kind stürzte aus dem Fenster

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 09.15 Uhr stürzte ein 5-jähriges Kind aus einem geöffneten Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise fiel das Kind unmittelbar in eine darunter befindliche und geöffnete Markise, bevor es von dort weiter auf den Gehweg stürzte. Bei diesem Sturz verletzte sich der kleine Junge leicht und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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