PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: 28 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter für die Polizei im EN-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: 28 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter für die Polizei im EN-Kreis
  • Bild-Infos
  • Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat - zumindest zeitlich begrenzten - Zuwachs bekommen. Am 06.07.2026 konnten wir 28 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter in unserer Behörde begrüßen. Diese starten nun in ihr erstes Praktikum, um die ersten Praxiserfahrungen im Echtbetrieb zu machen. Zu Beginn werden sie in verschiedenen Bereichen geschult. Beispielsweise bekommen die angehenden Polizistinnen und Polzisten eine ViVA-Schulung (das Vorgangsbearbeitung der Polizei NRW) und führen Einsatztrainings durch. Danach werden sie auf die Wachen Hattingen und Ennepetal sowie auf die Kriminalkommissariate verteilt, um dort den Streifenteams und den Kriminalbeamtinnen und -beamten über die Schulter zu schauen. Wir freuen uns, die neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:51

    POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

    Schwelm (ots) - Am 06.07.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Schwelmer Innenstadt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer Tankstelle. Eine 37-jährige aus Sprockhövel befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. Aufgrund der Verkehrslage mussten zwei vorausfahrende Pkw zum Stehen kommen. Die Sprockhövelerin übersah diesen ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 11:31

    POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen- drei Pkw beschädigt

    Ennepetal (ots) - Verletzt wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall am 6. Juli, gegen 8:25 Uhr auf der Rosendahler Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 26-jährige Gevelsbergerin mit ihrem PKW VW vom Fahrbahnrand auf die Rosendahler Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Schwelmer, der mit seinem Toyota in Richtung Schwelm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren