Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: 28 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter für die Polizei im EN-Kreis

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Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat - zumindest zeitlich begrenzten - Zuwachs bekommen. Am 06.07.2026 konnten wir 28 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter in unserer Behörde begrüßen. Diese starten nun in ihr erstes Praktikum, um die ersten Praxiserfahrungen im Echtbetrieb zu machen. Zu Beginn werden sie in verschiedenen Bereichen geschult. Beispielsweise bekommen die angehenden Polizistinnen und Polzisten eine ViVA-Schulung (das Vorgangsbearbeitung der Polizei NRW) und führen Einsatztrainings durch. Danach werden sie auf die Wachen Hattingen und Ennepetal sowie auf die Kriminalkommissariate verteilt, um dort den Streifenteams und den Kriminalbeamtinnen und -beamten über die Schulter zu schauen. Wir freuen uns, die neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen.

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