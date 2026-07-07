PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Schwelm (ots)

Am 06.07.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Schwelmer Innenstadt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer Tankstelle. Eine 37-jährige aus Sprockhövel befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. Aufgrund der Verkehrslage mussten zwei vorausfahrende Pkw zum Stehen kommen. Die Sprockhövelerin übersah diesen Anhaltevorgang und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Mini einer 21-jährigen Wuppertalerin auf. Dieser Pkw Mini wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Pkw Suzuki geschoben. In diesem saß eine 49-jährige aus Wuppertal. Der Gesamtschaden aller Pkw liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Drei Personen aus den Fahrzeugen wurden verletzt und kamen in nächstgelegene Krankenhäuser.

Der Pkw der Sprockhövelerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:31

    POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen- drei Pkw beschädigt

    Ennepetal (ots) - Verletzt wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall am 6. Juli, gegen 8:25 Uhr auf der Rosendahler Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 26-jährige Gevelsbergerin mit ihrem PKW VW vom Fahrbahnrand auf die Rosendahler Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Schwelmer, der mit seinem Toyota in Richtung Schwelm ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 06:14

    POL-EN: Vorfahrtsunfall zwischen Pkw und Pedelec, eine Person leicht verletzt

    Hattingen (ots) - Am Freitag, den 03. Juli 2026, gegen 14:35 Uhr, kam es in Hattingen, an der Sprockhöveler Straße zur Einmündung mit der Straße Waldweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 80-jähriger Hattinger befuhr mit seinem Pkw VW Golf den Waldweg in Fahrtrichtung Sprockhöveler Straße. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren