Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Schwelm (ots)

Am 06.07.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Schwelmer Innenstadt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer Tankstelle. Eine 37-jährige aus Sprockhövel befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. Aufgrund der Verkehrslage mussten zwei vorausfahrende Pkw zum Stehen kommen. Die Sprockhövelerin übersah diesen Anhaltevorgang und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Mini einer 21-jährigen Wuppertalerin auf. Dieser Pkw Mini wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Pkw Suzuki geschoben. In diesem saß eine 49-jährige aus Wuppertal. Der Gesamtschaden aller Pkw liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Drei Personen aus den Fahrzeugen wurden verletzt und kamen in nächstgelegene Krankenhäuser.

Der Pkw der Sprockhövelerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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