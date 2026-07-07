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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen- drei Pkw beschädigt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall am 6. Juli, gegen 8:25 Uhr auf der Rosendahler Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 26-jährige Gevelsbergerin mit ihrem PKW VW vom Fahrbahnrand auf die Rosendahler Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Schwelmer, der mit seinem Toyota in Richtung Schwelm unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufprall wurde der VW noch gegen einen weiteren geparkten VW geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Beide unfallbeteiligte Personen und eine Mitfahrerin wurden verletzt.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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