Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 13-jährige kehrt zurück.

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-jährigen vom 03.07.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6307596) wird eingestellt.

Die Vermisste kehrte eigenständig in ihre Einrichtung zurück. Aktuelle Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.

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