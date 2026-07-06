Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 13-jährige kehrt zurück.
Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-jährigen vom 03.07.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6307596) wird eingestellt.
Die Vermisste kehrte eigenständig in ihre Einrichtung zurück. Aktuelle Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.
Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.
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