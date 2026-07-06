PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 13-jährige kehrt zurück.

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-jährigen vom 03.07.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6307596) wird eingestellt.

Die Vermisste kehrte eigenständig in ihre Einrichtung zurück. Aktuelle Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 06:14

    POL-EN: Vorfahrtsunfall zwischen Pkw und Pedelec, eine Person leicht verletzt

    Hattingen (ots) - Am Freitag, den 03. Juli 2026, gegen 14:35 Uhr, kam es in Hattingen, an der Sprockhöveler Straße zur Einmündung mit der Straße Waldweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 80-jähriger Hattinger befuhr mit seinem Pkw VW Golf den Waldweg in Fahrtrichtung Sprockhöveler Straße. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 06:00

    POL-EN: 16-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

    Breckerfeld (ots) - Am Freitag, den 03. Juli 2026, gegen 15:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Breckerfelder mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Breckerfelder Poststraße. Hier musste er einem auf dem Gehweg liegenden Hindernis ausweichen und kollidierte mit einem geparkten Pkw Audi. Bei dem Aufprall wurde der 16-jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus verbracht. Die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:25

    POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung- Vermisst wird eine 13-jährige

    Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Die 13-jährige Vermisste verließ am 26.06.2026 gegen 15:00 Uhr die Wohngruppe im Ennepe-Ruhr-Kreis. Sie kehrte nicht wie vereinbart am 29.06.2026 zurück. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Sie hat Bezüge nach Wuppertal. Wer hat die Vermisste nach dem 26.06.2026 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren