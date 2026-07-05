Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: 16-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit geparktem Pkw
Breckerfeld (ots)
Am Freitag, den 03. Juli 2026, gegen 15:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Breckerfelder mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Breckerfelder Poststraße. Hier musste er einem auf dem Gehweg liegenden Hindernis ausweichen und kollidierte mit einem geparkten Pkw Audi. Bei dem Aufprall wurde der 16-jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus verbracht. Die Erziehungsberechtigten des 16-jährigen erschienen an der Unfallstelle. Aufgrund der Lage der Unfallstelle kam es zu keinen Verkehrsstörungen auf der Poststraße. (MJA)
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