Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung- Vermisst wird eine 13-jährige

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die 13-jährige Vermisste verließ am 26.06.2026 gegen 15:00 Uhr die Wohngruppe im Ennepe-Ruhr-Kreis. Sie kehrte nicht wie vereinbart am 29.06.2026 zurück. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Sie hat Bezüge nach Wuppertal.

Wer hat die Vermisste nach dem 26.06.2026 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208682

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