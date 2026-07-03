Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zwei Personen bei Unfall verletzt- Vorfahrt missachtet

Sprockhövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 2. Juli, gegen 16:00 Uhr auf der Mittelstraße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 33-jährige aus Sprockhövel mit ihrem PKW VW von einem Tankstellengelände nach links auf die Mittelstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 80-jährigen aus Hattingen, der mit seinem PKW Opel auf der Mittelstraße unterwegs war. Der Hattinger leitete noch ein Bremsmanöver ein, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern.

Die Sprockhövelerin und ein weitere Person im PKW Opel wurden leicht verletzt und kamen in nahgelegene Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

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