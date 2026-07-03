Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Unfall mit zwei verletzten Personen- drei Pkw beteiligt

Wetter (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am 2. Juli gegen 16:00 Uhr auf der Straße Kohlenbahn in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen war eine 49-jährige aus Hagen mit ihrem PKW VW auf der Straße Kohlenbahn in Fahrtrichtung Volmarstein unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Auf Lumbeck abzubiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte ein 62-jähriger aus Hagen mit seinem PKW VW zu spät und fuhr frontal auf den PKW der Hagenerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 59-jähriger aus Hagen mit seinem PKW Hyundai. Dieser reagierte umgehend und musste mit seinem Pkw ausweichen. Dadurch kollidierte er mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand. Bei Personen aus den VW wurden verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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