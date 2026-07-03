Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Betrügerische Handwerker reparieren Dachrinne- Einschüchterung folgt

Hattingen (ots)

Betrügerische Handwerker waren am 2. Juli, gegen 11:00 Uhr in Hattingen in der Rauendahlstraße bei einem 81-jährigen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie dem Hattinger ein günstiges Angebot für die Reparatur der Dachrinne. Der Hattinger willigte ein und die Betrüger begannen an der Dachrinne zu arbeiten. Als die Reparatur abgeschlossen war, forderten sie jedoch mehr als 1500 EUR für die Reparatur. 10 Mal soviel wie der ursprünglich vereinbarte Angebotspreis. Der 81-jährige teilte Ihnen daraufhin mit, dass er die Polizei rufen würde. Daraufhin wurde der Preis nochmal auf 800 EUR reduziert. Zudem setzten die beiden Betrüger den Hattinger verbal so unter Druck, dass er letztendlich den Betrag bezahlte. Anschließend flüchteten die Täter mit einem weißen Kastenwagen und französischer Städtekennung in unbekannte Richtung.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

männlich, circa 1,70 m bis 1,80 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, braune Haare, dunkler Pullover, dunkle Hose. Der zweite Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,70 m bis 1,80 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, braune Haare, kurzarm Hemd, dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

Lassen Sie sich bei Reparaturen anständig beraten und ein schriftliches Angebot aushändigen. Treffen Sie keine Haustürgeschäfte und vergewissern Sie sich, dass es sich um seriöse Firmen handelt. Im Zweifel rufen Sie immer sofort die Polizei.

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