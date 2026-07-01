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POL-EN: Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis: Mehrere Anrufe u.a. in Ennepetal- Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Schockanrufe, falsche Polizisten oder der Enkeltrick. Das waren die betrügerischen Anrufe im Laufe des gestrigen Tages (30.06.2026). Vorrangig riefen die Täter insgesamt sieben Mal im Stadtgebiet Ennepetal an. Die Betrüger gaben vor, dass sie von der Polizei seien. Angeblich sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden. Nun würde man Wertgegenstände und Bargeld sicher verwahren wollen. Aber auch der klassische Schockanruf, bei dem ein Familienmitglied einen schweren Unfall gehabt habe und man nun Geld für die Kaution benötige, war Inhalt der Telefonate. Glücklicherweise reagierten alle Geschädigten sofort, beendeten das Telefonat und erstatteten eine Strafanzeige.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal ganz deutlich:

Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren sie umgehend die Polizei (auch über den Notruf 110).Erstatten Sie eine Anzeige. Ziel muss es sein, mögliche Opfer schnell und effektiv zu warnen und den Betrug zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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