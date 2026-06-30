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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 15-jährige kehrt in Einrichtung zurück.

Hattingen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 15-jährigen aus Hattingen vom 29.06.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6304644) wird eingestellt.

Die Vermisste kehrte eigenständig in ihre Einrichtung zurück. Aktuelle Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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