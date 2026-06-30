Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Mehrere hundert Meter Kabel gestohlen- Täter zerschneiden Zaun
Hattingen (ots)
Mehrere hundert Meter Kupferkabel haben unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Hüttenstraße gestohlen. Die Täter schnitten zwischen dem 28. Juni, 00:00 Uhr und dem 29. Juni, 12:00 Uhr einen Zaun auf und gelangten so auf das Gelände der Firma. Von einer Kabeltrommel rollten sie hunderte Meter Kupferkabel ab und entwendeten diese. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder zum Sachverhalt haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.
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